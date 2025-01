YouTube Perbaiki Bug Pencarian Mengarah ke Konten Paedofilia

TEMPO.CO, San Francisco - YouTube kembali mengalami masalah dengan potensi konten paedofilik di situsnya. Kali ini, situs tersebut telah menampilkan hasil penelusuran pelengkap otomatis yang tidak layak untuk istilah "how to have" (bagaimana memiliki), yang secara otomatis muncul menjadi “how to have s*x with your kids” (bagaimana berhubungan s*k* dengan anak-anak Anda), menurut BuzzFeed.



Masalah ini pertama kali dilaporkan oleh BuzzFeed pada Senin pagi, setelah pengguna menandai masalah tersebut.

YouTube kini telah menghapus hasil pencarian tersebut. Ketika Tempo mengetik "how to have” di YouTube, hal itu muncul dengan saran yang lebih tidak berbahaya "how to have a good voice in singing” (bagaimana memiliki suara yang bagus dalam bernyanyi) di bagian atas ."Setelah itu adalah “how to have british accent”.

YouTube menanggapi pengguna yang marah di Twitter. "Ini adalah hasil pelengkap otomatis yang mengerikan dan kami sangat menghargai Anda telah membuat kami sadar. Kami telah menghapusnya dan berupaya menghapus hasil yang serupa. Kami akan terus menyelidiki apa yang menyebabkan hal ini! "

Ini adalah skandal terbaru yang melanda YouTube, setelah penyelidikan media menemukan pemangsa meninggalkan komentar menyeramkan di bawah video anak-anak YouTube, dan pencipta konten tersebut memasang konten yang tidak pantas yang ditargetkan pada anak-anak.



Hasil pelengkap otomatis biasanya berdasarkan penelusuran populer. Sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan pada BuzzFeed bahwa hasil "how to have" yang tidak layak itu kemungkinan disebabkan oleh serangan troll yang terkoordinasi. YouTube sendiri belum berkomentar mengenai kemungkinan ini.