Rupiah Ditutup Menguat di Level 16.350 per Dolar AS

TEMPO.CO , Jakarta - Mata uang rupiah menguat ke level 16.350 per dolar Amerika Serikat (AS) di penutupan perdagangan Jumat, 14 Maret 2025. Pada perdagangan pekan depan atau Senin, 17 Maret 2025, kurs rupiah diprediksi melemah.

Nilai rupiah hari ini menguat 78 poin dibanding penutupan sebelumnya yakni 16.428 per dolar AS . Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah bakal bergerak fluktuatif. “Untuk perdagangan Senin depan, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang 16.340 - 16.400 per dolar AS.” kata dia dalam analisis rutinnya, Jumat, 14 Maret 2025.

Sementara itu, rupiah di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI) ada di level 16.392 per dolar AS pada pada penutupan perdagangan hari ini. Menguat dari hari sebelumnya yakni 16.428 per dolar AS.