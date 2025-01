Akuisisi Bank Danamon, OJK: Sejumlah Syarat Ini Harus Dipenuhi

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Heru Kristiyana menilai rencana Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BMTU) mengakuisisi 40 persen saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. akan berdampak positif. Rencana akuisisi bank tersebut dinilai akan membantu Bank Danamon lebih berkembang.

Meski begitu, menurut Heru, BMTU harus lulus uji fit and proper test terlebih dahulu untuk bisa mengakusisi bank di Indonesia. BMTU juga harus mendetailkan rencana bisnis mereka untuk membantu perekonomian nasional.

Dalam suratnya dia menyatakan perseroan telah menerima pemberitahuan dari Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd (AFI), pemegang saham pengendali perseroan terkait tawaran pembelian saham. "AFI telah menerima expression of interest sehubungan dengan saham milik mereka dalam perseroan," tulis dia dalam surat yang dipublikasikan Kamis, 9 November 2017.