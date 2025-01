Bank Danamon Jelaskan Soal Sahamnya yang Diincar BMTU

TEMPO.CO , Jakarta -Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BMTU) berencana mengambil alih 40 persen saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. BMTU berencana membeli saham mayoritas Danamon yang kini dimiliki holding BUMN Singapura, Temasek.

Sekretaris Perusahaan Bank Danamon Rita Mirasari memberikan penjelasan melalui keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia. Dalam suratnya dia menyatakan perseroan telah menerima pemberitahuan dari Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd (AFI), pemegang saham pengendali perseroan terkait tawaran pembelian saham. "AFI telah menerima expression of interest sehubungan dengan saham milik mereka dalam perseroan," tulis dia dalam surat yang dipublikasikan Kamis, 9 November 2017.