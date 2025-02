Bank Indonesia Laporkan Utang Luar Negeri RI di Triwulan IV 2024 Menyusut

TEMPO.CO, Jakarta - Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV 2024 mencatat tren penurunan. Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia mencapai US$ 424,8 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat US$ 428,1 miliar. Secara tahunan, pertumbuhan utang luar negeri melambat menjadi 4,0 persen (year on year/yoy), turun dari 8,3 persen (yoy) pada triwulan III 2024.