Biaya Hidup Tinggi Jadi Pendorong Masyarakat Gunakan Paylater

TEMPO.CO, Jakarta -Popularitas layanan buy now pay later (BNPL) terus meningkat di Indonesia, terutama di tengah kondisi ekonomi yang penuh tekanan. Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengungkapkan tingginya kebutuhan pembiayaan masyarakat di masa sulit menjadi salah satu pendorong utama tren menggunakan paylater. Namun, ia juga mengingatkan adanya risiko signifikan yang mengiringi penggunaan BNPL, terutama soal potensi gagal bayar.