Cadangan Devisa Turun, BI Yakin Fundamental Ekonomi Cukup Kuat

TEMPO.CO , Surabaya - Bank Indonesia optimistis bahwa fundamental ekonomi saat ini cukup kuat untuk mengantisipasi risiko pembalikan modal meskipun cadangan devisa per Oktober lalu menurun. Bank sentral sebelumnya mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2017 menurun menjadi US$ 126,5 miliar dari sebelumnya US$ 129,4 miliar seiring upayanya dalam menstabilkan nilai tukar rupiah di pasar.

Proyeksi Rupiah Terus Menguat, Analis Optimistis Sentuh Rp14.700 per Dolar AS

Selain itu juga ada faktor pemilihan Gubernur bank sentral AS, The Federal Reserve dan terakhir, pengumuman Presiden AS Donald Trump terkait pemangkasan pajak yang diyakini bakal mendongkrak perekonomian AS. Hal itu tentu mengakibatkan para investor jangka pendek langsung mengalihkan modalnya ke negara maju termasuk AS.