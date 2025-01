Dikabarkan Akan Diakuisisi Bank Jepang, Ini Kata Direktur Danamon

TEMPO.CO , Jakarta - Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd selaku pemilik saham mayoritas PT Bank Danamon Indonesia Tbk. membenarkan adanya investor yang menyampaikan ketertarikan untuk mengakusisi saham bank tersebut.

Sekretaris Perusahaan dan Direktur Bank Danamon, Rita Mirasari, mengatakan perseroan telah menerima pemberitahuan dari Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd. yang telah menerima expression of interest sehubungan dengan saham milik mereka dalam perseroan.



