Surut Investasi Startup di Bawah Bayang-bayang Fraud

Terbongkarnya kasus dugaan penggelembungan dana itu mencuat saat perusahaan yang sudah menyandang status unicorn—perusahaan dengan valuasi di atas US$ 1 miliar—ini belum lama mendapat pendanaan seri D sebesar US$ 200 juta. Bahkan, selama masa pandemi, eFishery termasuk salah satu perusahaan rintisan teknologi yang digadang-gadang akan moncer dan punya daya tahan lantaran mencatatkan sejumlah pertumbuhan, termasuk penambahan jumlah karyawan.

Merujuk pada catatan Center of Economic and Law Studies (Celios), data perkembangan investasi startup digital di Indonesia pada 2014-2023 menunjukkan dominasi perusahaan modal ventura dalam pendanaan sektor ini. Investasi modal ventura mencapai puncaknya pada 2021 dengan nilai Rp 140,5 triliun.

Terlebih investasi ekonomi digital di Indonesia saat ini sedang mengalami fluktuasi. Berdasarkan data yang dihimpun Dealroom, investasi venture capital di sektor ekonomi digital Indonesia sejak 2014 hingga 2016 terus tumbuh dari US$ 0,9 miliar menjadi US$ 8,25 miliar.

Namun pendanaan dari venture capital turun pada 2017 menjadi US$ 3,39 miliar. Pendanaan kembali meningkat dan mencapai puncaknya pada 2021 sebesar US$ 99,84 miliar. Lalu melandai pada 2022 dan 2023 masing-masing menjadi US$ 34,76 miliar dan US$ 12,46 miliar.