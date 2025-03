Istilah-istilah yang Digunakan di Lalu Lintas Saat Mudik Libur Lebaran

a. One Way

One way atau sistem jalur satu arah adalah bentuk rekayasa lalu lintas yang paling umum digunakan di jalur utama, yakni tol. Sistem ini akan mengalihkan seluruh lajur jalan tol untuk bergerak ke satu arah saja untuk mendapatkan peningkatan kapasitas jalan dan kemacetan saat puncak arus mudik ataupun puncak arus balik.



Petugas mengangkat pembatas jalan (water barier) saat persiapan arus mudik di jalan tol Pejagan-Pemalang, Tegal, Jawa Tengah, 22 Maret 2025. Pejagan Pemalang Tol Road (PPTR) mulai melakukan persiapan guna menghadapi arus mudik lebaran dengan menyiapkan papan penunjuk arah dan water barier untuk buka tutup jalan tol dan pemberlakuan one way. Antara/Oky Lukmansyah