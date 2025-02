Kebijakan Trump Dinilai akan Picu Inflasi Global, Apa Langkah Bank Indonesia?

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia memprediksi kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Donald Trump berpotensi memicu inflasi global yang lebih tinggi. BI mencermati dampak dari kebijakan tarif impor, insentif pajak, serta pengetatan tenaga kerja ilegal yang diterapkan AS. Inflasi yang meningkat di Negeri Paman Sam diperkirakan akan memperlambat pemangkasan suku bunga acuan The Fed, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pasar keuangan global, termasuk Indonesia.