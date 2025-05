Koperasi Desa Merah Putih akan jadi Mitra Kerja BUMDes

Ronny mengatakan program Koperasi Desa Merah Putih sebagai cara cepat pemerintah memberi masyarakat pekerjaan. Padahal, kata Ronny, BUMDes juga berpotensi untuk menyerap tenaga kerja. Ia mewanti-wanti penyerapan tenaga kerja itu hanya terjadi selama koperasi itu menyimpan kredit. “Kalau habis, kalau berisiko nobody know what will happen,” ujar dia.