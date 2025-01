Kurs Rupiah Melemah 55 Poin, Besok Diprediksi Fkluktuatif dan Cenderung Menguat

TEMPO.CO , Jakarta - Nilai tukar rupiah ditutup melemah sebesar 55 poin pada perdagangan sore ini, berada di level Rp 16.325 per dolar AS, setelah sempat melemah hingga 70 poin di level Rp 16.340.

“Para pelaku pasar berhati-hati menunggu laporan indeks harga konsumen di AS pada Rabu serta mencermati data ekonomi terbaru untuk menentukan arah kebijakan The Fed terhadap suku bunga,” ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Januari 2025.

Rupiah Ditutup Menguat Sore Ini, Analis Prediksi Besok Bisa Melemah di Level 15.730 per dolar AS

Pasar saat ini, kata Ibrahim, hanya mengantisipasi satu penurunan suku bunga The Fed sepanjang tahun ini, jauh dari ekspektasi sebelumnya yang memperkirakan empat kali penurunan. Kebijakan Presiden terpilih AS Donald Trump yang akan memulai masa jabatan kedua pekan depan, juga menjadi perhatian karena diprediksi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus tekanan harga, yang dapat memperkuat dolar AS.