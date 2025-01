Long Weekend 25-29 Januari: Cek Jadwal One Way di Cikampek dan Puncak

Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada Senin, 27 Januari 2025, dan Tahun Baru Imlek pada Rabu, 29 Januari 2025, ditambah cuti bersama pada Selasa, 28 Januari 2025, membuat warga memiliki libur panjang 5 hari mulai dari Sabtu, 25 Januari 2025.

Untuk mengantisipasi potensi lonjakan arus lalu lintas dan penyeberangan selama libur panjang Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum secara resmi menerbitkan SKB yang mengatur operasional lalu lintas jalan dan penyeberangan.

Yani menuturkan bahwa pengaturan itu meliputi sistem satu arah (one way) dan sistem lajur pasang surut/tidal flow (contra flow).

Yani menjelaskan bahwa sistem satu arah atau one way dilakukan berdasarkan kebutuhan kondisi lalu lintas per jam, indikator rekayasa lalu lintas, evaluasi dan pertimbangan - pertimbangan lainnya yang dilakukan berdasarkan diskresi kepolisian.