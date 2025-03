Pemerintah Bentuk Satgas Khusus Transisi Energi dan Ekonomi Hijau

Sebagai bentuk komitmen untuk program transisi energi Indonesia, Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan atau Just Energy Transition Partnership (JETP) telah diluncurkan pada 2022. Dalam implementasi JETP, pemerintah bekerja sama dengan negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG). Nilai komitmen pendanaan mencapai US$ 20 miliar dolar.

Ia menegaskan komitmen JETP di Indonesia tetap dilanjutkan dengan target mendukung transisi energi di dalam negeri menuju net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Pada program JETP ini, kata Airlangga, sebanyak 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional dengan komitmen US$ 1,1 miliar. “Sebanyak 9 proyek mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas, 45 proyek menerima hibah sebesar US$ 233 juta, dan IPG juga mengamankan jaminan sebesar US$ 1 miliar melalui multilateral development bank guarantees untuk mempercepat proyek-proyek transisi energi bersih,” ujarnya.