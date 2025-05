Prabowo Resmikan Lapangan Minyak Forel dan Terubuk di Natuna

TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meresmikan produksi perdana lapangan minyak forel dan terubuk via zoom di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 16 Mei 2025. Lokasi kedua proyek itu berada di Natuna, Kepulauan Riau.

"Saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia meresmikan produksi perdana lapangan minyak Forel dan Terubuk. Terima kasih selamat berjuang, sekali lagi merdeka," kata dia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 16 Mei 2025 dipantau via YouTube Sekretariat Presiden.

Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan swasembada energi nasional penting bagi kemerdekaan bangsa. Bila Indonesia mampu mencapai swasembada energi, pemerintah akan menghemat puluhan miliar Dollar AS. "Ratusan triliun uang tidak perlu mengalir keluar bangsa Indonesia. Ekonomi Indonesia akan kuat lebih banyak dana uang yang bisa dinikmati oleh rakyat," kata Prabowo.

Bahlil mengatakan sumur minyak yang diresmikan akan dikelola oleh Medco Energi. Ia mengklaim proyek ini akan menambah 20 ribu barel per hari.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kementerian ESDM untuk meningkatkan lifting minyak sekitar 900 ribu barel per hari pada 2029. Sedangkan rata-rata lifting pada 2024 adalah 580 ribu barel per hari. “Berarti kan kami harus menaikkan kurang lebih sekitar 320 ribu barel. Dan memang untuk menyelesaikan lifting ini butuh fokus, waktu dan kerjanya harus total,” ucapnya.

Menurut Bahlil, dua bulan terakhir sebelum pergantian tahun 2025, lifting minyak Indonesia mencapai 600 ribu barel per hari. Namun pada Januari 2025 berada di angka 590 ribu barel per hari. Ia mengatakan, dalam rapat Prabowo menargetkan lifting minyak pada 2028-2029 bisa mencapai 1 juta barel per hari.