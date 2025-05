Promo saat Libur Panjang, Bakmi GM Harga Rp 22 Ribu hingga Chatime Harga Rp 19 Ribu

Adapun syarat dan ketentuannya adalah:

Periode promo 10-23 Mei 2025

Harga belum termasuk pajak

Berlaku di seluruh store kecuali foodtruck dan bandara

Berlaku kelipatan

Berlaku untuk dine in, take away, tada dan delivery

Tidak dapat digabung promo lain

