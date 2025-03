Rupiah Ditutup Melemah, Diprediksi Fluktuatif Pekan Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat, 21 Maret 2025, ditutup melemah 15 poin ke level Rp 16.501 per dolar AS. Sebelumnya, rupiah sempat menguat 7 poin di level Rp 16.485 sebelum akhirnya terkoreksi.