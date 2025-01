Rupiah Hari Ini Melemah 68 Poin, Diprediksi Akan Melemah Juga di Esok Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Rupiah kembali melemah pada perdagangan sore ini, ditutup turun 68 poin ke level Rp16.210 per dolar AS dari posisi sebelumnya di Rp16.142. Meski sempat anjlok hingga 75 poin, nilai tukar rupiah menunjukkan volatilitas tinggi. Ibrahim Assuaibi, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, memproyeksikan rupiah akan tetap tertekan dalam perdagangan esok hari, dengan kisaran Rp16.200 hingga Rp16.270 per dolar AS.