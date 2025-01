Samsung Garap Terminal Gas PLTGU Jawa 1

TEMPO.CO , Jakarta -PT Jawa Satu Power menunjuk Samsung Heavy Industries Co. Ltd. sebagai kontraktor terminal regasifikasi terapung (floating storage regasification unit/FSRU). Fasilitas ini bakal mengolah gas alam cair (liquified natural gas/LNG) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa 1.

Kontrak ini diteken Jawa 1 Power dan Samsung di Seoul, Korea Selatan, 18 Oktober 2017 lalu. Pengerjaan FSRU dimulai tahun depan dan selesai pada 2020. Terminal ini bakal mengolah gas sebanyak 170 ribu meter kubik atau setara dengan 400 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd). Investasi yang dibutuhkan mencapai US$ 200 juta.

PLN memperoleh pasokan gas dari BP Berau Ltd, pengelola kilang Tangguh, mulai 2020 hingga 2045. Gas disalurkan BP sebanyak 16 kargo per tahun. Setahun sebelumnya, kedua pihak juga menyepakati pasokan gas 44 kargo LNG per tahun mulai tahun 2020 hingga 2033. Harga gas yang disepakati mencapai 11,2 persen dari indeks minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price) per million metric british thermal unit (MMBTU), ditambah biaya angkut 0,4 persen.