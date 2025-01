Tempo Pilih Start-up Terbaik 2017, Ini Finalisnya

Adapun 10 lainnya merupakan hasil pilihan Tempo bersama Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), dari total 38 yang dimuat dalam rubrik Start-up Koran Tempo periode Januari-September 2017. Dari jumlah itu dipilih tiga terbaik berdasarkan beberapa kriteria yakni dampak sosial, inovasi dan potensi.



Menurut Head of Curriculum Digitaraya, Octa Ramayana, tim juri memberikan apresiasi kepada pelaku usaha rintisan yang memiliki visi sosial dan inovasi, namun belum memperoleh suntikan modal yang besar dari investor. Penilaian didasarkan pada tiga kategori yakni Best Social Impact Start-Up, Best Newcomer, dan Best Sustainable Start-up.



Best Social Impact Start-Up diberikan kepada usaha rintisan dengan dampak sosial paling besar. Best Newcomer adalah penghargaan usaha rintisan di bawah dua tahun, namum memilki prospek pertumbuhan yang baik. Adapun Best Sustainable Start-up diberikan kepada startup yang tidak mendapatkan suntikan dana, namun menunjukkan progress yang bagus.



Tim juri terdiri dari Pemimpin Redaksi Koran Tempo, Budi Setyarso, Founder 8Villages, Sanny Gaddafi, Vice President Digitaraya Nicole Yap, dan Wahyu Widodo dari Suara Surabaya. Hasil penjurian akan dimuat dalam edisi khusus Start-up Pilihan Tempo 2017, yang rencananya terbit pada Desember 2017.