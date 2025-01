Agar Pariwisata Taiwan Lebih Terkenal, Contoh Korea Selatan

TEMPO.CO, Jakarta - Chairman of Tour and Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions Astindo, Grace Utomo, mengatakan ada baiknya Taiwan mencontoh Korea Selatan dalam mempromosikan pariwisatanya. "Korea Selatan itu pintar promosi pariwisata melalui film-filmnya," kata Grace di Jakarta, Senin, 16 Oktober 2017.



Film-film asal Korea Selatan akhirnya membuat para penonton Indonesia ingin merasakan masakan dan mengetahui budaya Korea Selatan. "Bahkan banyak orang Indonesia yang akhirnya ke Korea Selatan hanya untuk berfoto di lokasi syuting film itu," kata Grace. "Saat ini film Taiwan yang terkenal baru Meteor Garden F4."



Selain itu, Grace memberi saran agar makanan tradisional Taiwan lebih dipromosikan. Menurut dia, setiap negara biasanya memiliki makanan khas. Grace mengatakan banyak warga Indonesia yang tidak tahu tentang wisata kuliner Taiwan. "Padahal wisata kuliner tradisional itu bisa dipromosikan juga melalui film untuk menggaet turis mancanegara, termasuk Indonesia," katanya. Baca: Kenapa Kue Nanas Jadi Oleh-Oleh Utama Taiwan?



Taiwan mendorong promosi pariwisatanya di Indonesia melalui Pameran Produk Pariwisata Taiwan 2017. Untuk lebih banyak menggaet wisatawan Indonesia, Taiwan pun terus meningkatkan pelayanan wisata ramah muslim. Head of Taiwan Tourism Promotion Delegation Jerry Chen mengatakan perkembangan pelayanan wisata ramah muslim memang menjadi fokus pemerintahannya. "Banyak sekali permintaan tentang Muslim tourism ini dalam beberapa tahun terakhir," kata Jerry dalam acara Pameran Produk Pariwisata Taiwan 2017 di Jakarta, Senin.



Jerry mengatakan upaya menciptakan lingkungan pariwisata yang ramah bagi muslim salah satunya menerbitkan sertifikat halal yang sudah dikeluarkan untuk sekitar 100 restoran, hotel, dan pelayanan turisme lain oleh Chinese Muslim Association (sejenis Majelis Ulama Indonesia di Taiwan). Semua pelayanan ramah muslim itu tersebar di seluruh Taiwan.