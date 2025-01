Arti Pride dalam Bahasa Gaul dan Perbedaannya dengan Proud

Di media sosial, kata pride juga sering dipakai untuk menggambarkan rasa kebanggaan terhadap suatu identitas tertentu. Contohnya, istilah "Sunda Pride" yang menunjukkan perasaan bangga seseorang menjadi bagian dari suku Sunda.

Untuk lebih memahami makna kata pride dalam bahasa gaul, berikut beberapa contoh penggunaan katanya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

"Saya merasa pride menjadi bagian dari tim ini karena kami berhasil mencapai tujuan bersama."

"Pride terhadap budaya lokal harus terus dijaga agar generasi mendatang juga merasakannya."

"She took great pride in her work as a teacher." (Dia sangat bangga dengan pekerjaannya sebagai seorang guru.)

"The city's pride was evident during the celebration of its anniversary." (Kebanggaan kota terlihat jelas selama perayaan ulang tahunnya.)