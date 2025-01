Bergaya Seperti Chelsea Islan, Lihat Koleksi Busana Terbarunya

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai aktris terkenal yang juga selalu terlihat modis, Chelsea Islan menjadi panutan untuk mode anak muda Indonesia. Kali ini Chelsea Islan berkolaborasi dengan desainer Maria Anggraini, pemilik label This Is April dalam koleksi THIS IS APRIL X CHELSEA ISLAN. "Kami berdiskusi untuk menentukan desain seperti apa yang kami inginkan untuk koleksi ini," ujar Chelsea Islan dalam peluncuran 30 koleksi This Is April X Chelsea Islan di Mall Taman Anggrek, Jakarta, Kamis 19 Oktober 2017.