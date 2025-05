TEMPO.CO, Jakarta - Jika berada di kawasan Gading Serpong, Tangerang, mampirlah ke Clique Kitchen and Bar. Restoran yang lokasinya tidak jauh dari Boulevard Gading Serpong itu memiliki interior minimalis dengan warna-warna natural. Cocok bagi Anda yang berjiwa modern.



Selain asyik untuk bersantai, tempat ini juga menyuguhkan aneka makanan racikan Sous Chef Clique Kitchen and Bar, Triwahyudi. Sebagai pembuka, coba cicipi Chicken Popcorn dan Chicken Wings. Makanan ringan berbahan dasar daging ayam yang digoreng bersama tepung dan bumbu rempah ini rasanya gurih dan renyah.



Untuk makanan utama, Triwahyudi, menjagokan Monster Burger yang isian daging dalam burgernya, dibuat khusus. Ukurannya yang sangat besar, membuat Monster Burger cocok disantap oleh dua orang dewasa. Rasa patty ( isian daging dalam burger) ini sangat khas, sangat lembut dan juicy saat dikunyah.



Triwahyudi mengatakan, rahasia enaknya patty ini adalah banyaknya ragam rempah-rempah yang digunakan salam pembuatannya. “Ada rose mary, oregano, dan thymes yang kami gunakan, untuk campuran saus dalam burger ini kami mencampur saus tartar dan balsamic untuk menambah cita rasa,” katanya.



Selain Monster Burger, makanan lain yang juga jadi best seller di restoran ini dalah Grilled Salmon. Salmon dari Norwegia yang dipanggang, disajikan bersama kentang tumbuk dan sayuran, yang kemudian disiram oleh saus lemon yang segar. Lidah kita akan dimanjakan sekali dengan daging salmon yang juicy dengan saus lemon yang segar, ditambah lembutnya kentang tumbuk yang seperti krim.



Setelah mencicipi gurihnya makanan pembuka dan makanan utama, alangkah nikmatnya jika ditutup dengan hidangan manis yang menggoda. Chocolate Lava dihadirkan sebagai sajian penutup yang manis, dibuat dari perpaduan berbagai cokelat menjadikan kue ini begitu nikmat. Warnanya coklat pekat dan saat kita menyendokkan untuk pertama kalinya, coklat hangat lumer keluar dari dalam kue.



Belum puas dengan Chocolate Lava, Chef Wahyudi memberikan hidangan penutup yang tidak kalah menarik, yaitu Crème Brulee, makanan yang berbahan dasar krim, susu, dan kuning telur ini begitu nikmat saat dimakan. Teksturnya lembut dan lumer saat dimulut, aroma karamel sangat mendominasi kudapan yang berasal dari Perancis.



Harga yang ditawarkan oleh restoran ini, cukup bervariasi, dimulai dari harga Rp 22 ribu hingga Rp 50 ribu untuk makanan pembuka dan Rp 45 ribu hingga Rp 200 ribu untuk makanan utama, serta Rp 35 ribu untuk makanan penutup.



Berbagai promosi juga diberikan oleh restoran ini selama Ramadan, “kami memberikan diskon 50 persen untuk makanan selama Ramadan, dari pukul 17:30 hingga 18:30 setiap hari,” kata Sales Marketing Manager Clique Kitchen and Bar, Ribka Anastasia.



CHITRA PARAMAESTI | NUNUY