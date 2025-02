Guru Besar FKUI Sebut Kesehatan Mata Masih Jadi Tantangan di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Dr dr Yunia Irawati SpM (K) menjelaskan masalah kesehatan mata masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Data International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) 2020 menunjukkan sekitar 35 juta orang mengalami kehilangan penglihatan, 3,7 juta di antaranya buta.