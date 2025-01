Hati-hati Tekanan Darah Rendah, Ini Akibatnya pada Simon Cowell

TEMPO.CO, Jakarta - Simon Cowell bersumpah untuk lebih memperhatikan kesehatannya setelah pingsan dan terjatuh beberapa anak tangga akibat tekanan darah rendah.



Bos musik tersebut terpaksa absen pada malam pencarian bakat TV Inggris The X Factor akhir pekan lalu, setelah mengalami gegar otak karena jatuh di rumahnya, London, pada Jumat pagi.



Simon Cowell dan putranya Eric, yang baru lahir pada hari Valentine 14 Februari silam di New York. Simon memposting beberapa foto dia dan putranya di akun Twitternya. Twitter.com/Simon Cowell

Setelah pulih, ia mengatakan kepada surat kabar The Sun tentang kejadian tersebut, dan mengakui bahwa ketakutannya tentang kesehatan telah memaksa dia untuk memikirkan kembali gaya hidupnya demi anak laki-lakinya bersama Lauren Silverman yang berusia tiga tahun, Eric.



"Terkadang kita mendapat peringatan bahwa kita payah dan inilah aku. Ini adalah kejutan besar. Petugas medis menyampaikan bahwa saya pingsan karena saya mendapat tekanan darah rendah sehingga saya harus benar-benar merawat diri saya untuk menyelesaikan masalah itu. Bagaimanapun, saya adalah ayah dan memiliki tanggung jawab lebih dari sebelumnya,” kata Simon.



Pria 58 tahun itu menceritakan bahwa ia tengah menuruni anak tangga untuk mengambil susu panas, karena dia merasa tidak enak badan dan dia menjadi pusing dalam perjalanannya.



"Hal berikutnya yang saya tahu seseorang memasang penjepit leher pada saya dan saya merasakan sakit kepala yang mengerikan, ini pastilah karena benturan anak tangga. Awalnya saya khawatir saya akan cacat,” tambahnya.



"Tapi saya membaik sekarang, saya tahu saya sangat beruntung karena saya tidak menyakiti diri saya dengan serius. Ini bisa saja jauh lebih buruk, saya harus mengatakan, semua orang di rumah sakit itu luar biasa. Saya benar-benar bersyukur,” ungkapnya.



Simon Cowell dibawa ke ambulans menggunakan tandu, diperbolehkan pulang dari rumah sakit pada Jumat, tapi petugas medis menyarankan agar ia beristirahat di rumah dan tidak pergi bekerja untuk The X Factor.



Simon Cowell digantikan oleh penyanyi dan sesama hakim Got Talent Inggris Alesha Dixon pada hari Minggu malam. Demikian dikutip Music News.