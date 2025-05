TEMPO.CO, Jakarta - Inovatif dan revolusioner. Dua kata itu paling tepat disematkan pada Nadiem Makarim. Pada usianya yang menginjak 31 tahun, jebolan Harvard University, Amerika Serikat, ini menjadi penggerak revolusi industri transportasi di Indonesia.



Berawal dari frustrasi lantaran terjebak macet saban hari, Nadiem meluncurkan aplikasi Go-Jek pada awal tahun. Kini, Go-Jek bukan lagi sekadar antar-jemput penumpang. Aplikasi ini berkembang hingga menyediakan delapan layanan: Go-Send, Go-Food, Go-Mart, Go-Busway, Go-Box, Go-Clean, Go-Glam, dan Go-Massage.



Nadiem konsisten berinovasi sambil menularkan virus kedisiplinan dan kejujuran dalam bisnis startup. Dia membuat aturan ketat dengan ancaman kartu kuning dan pemecatan bagi pengemudi nakal agar kepercayaan pelanggan terjaga. Walhasil, Go-Jek, yang mulanya sekadar call center dan beranggotakan 20 pengemudi, kini sudah diunduh lebih dari 6 juta kali dan beranggotakan sekitar 200 ribu pengemudi di sembilan kota di Indonesia.



Terobosan Nadiem ini mengubah gaya bertransportasi banyak kalangan di kota-kota besar. Banyak yang mulai meninggalkan kendaraan pribadi dan menggunakan Go-Jek sebagai bagian jaringan transportasi harian.



Joey Alexander Masuk Nominasi Grammy Awards



Joey Alexander, 12 tahun, mencetak sensasi dunia musik Tanah Air pada pengujung tahun. Pianis cilik ini menjadi orang Indonesia pertama yang masuk nominasi Grammy Awards 2016. Joey diunggulkan untuk dua kategori, yakni Best Jazz Instrumental Album dan Best Improvised Jazz Solo.



Joey Alexander belajar musik jazz secara otodidak sejak usia 6 tahun. Dia meraih penghargaan Grand Prix dalam kompetisi musik jazz Master-Jam Fest di Odessa, Ukraina. Penampilannya dalam perhelatan jazz Lincoln Center Gala pada 2014 membuat namanya kian mengkilap. Joey merilis album perdana berjudul My Favorite Things dengan komposisi andalan Giant Steps karya John Coltrane. Pemenang Grammy Awards akan diumumkan pada Februari 2016.



Sebastian Gunawan Terbaik di Adibusana



Sebastian Gunawan dinobatkan sebagai desainer terbaik Indonesia versi Asian Couture Federation (ACF), November lalu. ACF merupakan asosiasi desainer adibusana Asia yang aktif bekerja sama dengan Chambre Syndicale de la Couture Parisienne asal Prancis, badan resmi regulator rumah mode haute couture. Desainer 48 tahun ini dianggap konsisten berkarya lewat empat lininya, yaitu Votum, Sebastian Red, Sebastian Sposa, dan Sebastian Gunawan, sejak 1993. Tahun depan, ACF juga memberikan kesempatan kepada Seba—begitu dia biasa dipanggil—untuk tampil di Pekan Adibusana Paris dalam kalender resmi pekan mode itu.



Berikut ini dsjeumlah catatan penting di dunia gaya haidup yang berhasil direkam Tempo:



Februari

4 Proses revitalisasi Kota Tua mulai diselesaikan.

22 Malam penganugerahan Academy Awards

26 Indonesia Fashion Week



April

3-5 Garuda Travel Fair

8-12 Pameran Inacraft



Mei

13-24 Festival Film Cannes

19 Survei Jakarta Professional Health Index

29 Indonesian Conference on Tobacco or Health

29 Jakarta Fair



Juli

Bravacasa Design Challenge



Agustus

7-8 IdeaFest

7-9 Popcon Asia

26-30 Jember Fashion Week

Peringatan seperempat milenium Hennessy.



Oktober

2 Hari Batik Nasional

14-18 Indonesia Pearl Festival

19-28 Frankfurt Book Fair

24-30 Jakarta Fashion Week



November

14-15 Indonesia Comic Con



Desember

1 Hari AIDS Sedunia

8 Hari Belanja Online Nasional



