Koleksi Perhiasan Tiffany & Co Terbaru Terinspirasi dari New York

TEMPO.CO , Jakarta - Label perhiasan ternama asal New York Tiffany & Co meluncurkan koleksi terbaru dan perdana bernama HardWear. Selama hampir dua abad di industri mode, koleksi terbaru ini dipersembahkan untuk laki-laki maupun perempuan.

Koleksi yang menampilkan Lady Gaga sebagai bintang kampanye ini pun laris manis di pasaran. Bahkan, tahun ini HardWear mendominasi penjualan Tiffany & Co. Marketing and Public Relation Tiffany & Co Indonesia Miranda Ng mengatakan, HardWear menjadi koleksi yang paling banyak digemari tahun ini, termasuk di Indonesia. "Yang paling digemari tahun ini HardWear karena koleksi paling baru," ujarnya.