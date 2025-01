LDR Artinya Apa? Ini Penjelasan dan Tips Menjalaninya

Belajar Pengalaman Cinta dari Twenty Five Twenty One Ini 8 Tips Sukses LDR

Senada dengan hal itu, mengacu pada etheses.uinsgd.ac.id, LDR merupakan sebuah hubungan yang dilakukan oleh pasangan dalam kondisi tidak ada di satu wilayah secara bersama-sama atau berjauhan. Jarak yang cukup jauh menjadi alasan pasangan LDR terpisah dan tidak bisa secara rutin bertemu.

Jenis-Jenis LDR

Menurut Holt dan Stone dalam tulisan berjudul a Study of Culture Variability and Relational Maintenance Behaviors for International and Domestic Proximal and Long Distance Interpersonal Relationship, LDR dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu: