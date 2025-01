No Buy Challenge sebagai Resolusi Tahun Baru

KAMPANYE itu kembali merebak: #NoBuyChallenge. Per akhir tahun lalu, tanda pagar itu digunakan lebih dari 50 juta kali di TikTok dan menjalar ke media sosial lain. Berlanjut pada tahun baru, ada yang menyebutnya sebagai No Buy 2025.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Askar menanggapi soal gerakan No Buy Challenge. Bagi dia, saat daya beli menurun, hal yang dilakukan masyarakat adalah menyesuaikan pengeluaran. Saat pengeluaran itu tidak bisa dikurangi, yang dimanfaatkan adalah duit simpanan. "Ketika banyak orang tidak punya tabungan, pasti yang dilakukan adalah spending-nya dikurangi. Jadi no buy challenge," tuturnya saat berkunjung ke Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2025.