Outfit Anti Ribet Saat Liburan ala Desainer Jenahara Nasution

TEMPO.CO, Jakarta - Berprofesi sebagai seorang desainer, tak harus selalu tampil fashionable saat liburan. Seperti Jenahara Nasution yang memilih outfit anti ribet jika sedang menikmati liburan bersama dengan sang suami, Ari Galih dan juga bersama ketiga anaknya.



"Kalau outfit liburan aku mengutamakan yang nyaman. Aku tipikal nggak suka ribet. Aku sukanya bawa yang basic, yang bisa di-mix and match. Selebihnya pakai tas yang nyaman, pakai sendal juga yang nyaman," kata Jenahara Nasution, ditemui di Rumah Maroko, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 6 Desember 2017.



Baca juga:

KLB Difteri: Bakteri Penyebabnya Ada 3 Tipe, Mana Paling Ganas?

Ada Model Ganteng di Video Klip Anggun C Sasmi, Siapa Dia?

Heboh Martabak, Netizen Indonesia dan Malaysia Ramai di Medsos



Tak cuma soal outfit, desainer yang lahir pada 27 Agustus 1985 itu juga mencoba lebih santai saat liburan dengan cara tampil tanpa makeup. Creative director Suqma itu merasa lebih leluasa tampil tanpa makeup saat berlibur, karena wajah polosnya tak dikenali oleh orang di sekitar.



"Kalau liburan bisa less make up, kadang ya, bukan sok artis ya cuma it happened to me, ketika udah dandan dikit ada aja yang ngenalin, mendingan nggak dandan dan agak lusuh dikit kali ya biar nggak dikenal," lanjutnya seraya tertawa.



Selain itu, alasannya tampil less makeup karena dia tidak harus mengabadikan momen liburannya dalam foto berkonsep. Karena itu dia juga tidak harus menggunakan makeup saat berlibur.



Sementara itu, menyambut musim liburan Tahun Baru, Jenahara sudah berencana berlibur ke Magelang, Jawa Tengah, bersama keluarganya.