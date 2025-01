Piyama Kece yang Dipakai Jung So Min di Drama Korea BTIMFL

TEMPO.CO, Jakarta - Piyama dikenal sebagai pakaian tidur. Seiring perkembangan dunia fashion, piyama tidak melulu pakaian dengan model setelan atasan dengan bawahan celana yang tampak klasik.



Sekarang banyak model piyama modern, beberapa di antaranya ada di dalam drama korea populer Because This Is My First Life atau BTIMFL. Lantaran latar yang sering muncul di drama ini adalah rumah Nam Se Hee -suami kontraknya Yoon Ji Hoo yang diperankan Jung So Min, maka penonton kerap disuguhkan dengan piyama kece yang dikenakan aktris itu



Berikut ini model piyama yang dikenakan Yoon Ji Hoo dalam drama Because This Is My First Life: