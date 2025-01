Sukses di Box Office, Ini Keistimewaan Film Coco

TEMPO.CO, Jakarta - Selagi menunggu penayangan perdana film yang paling ditunggu-tunggu tahun ini, Star Wars: The Last Jedi, Film Coco kembali merajai pendapatan box office di kawasan Amerika Utara. Film animasi komedi dari Disney-Pixar tersebut berhasil meraup US$18,3 juta dari 3.748 layar sepanjang pekan lalu.



Dengan torehan tersebut Coco masuk dalam jajaran film domestik Amerika Serikat yang berhasil merajai box office selama 3 pekan berturut-turut selama 2017. Coco bergabung dengan jajaran film lain seperti Split, The Hitman Bodyguard, dan Fate of Furious.



Dikutip dari Reuters, selepas hari Thanksgiving, beberapa studio besar A.S. masih belum ada yang merilis film baru. Keheningan itu akan dipecahkan oleh Star Wars: The Last Jedi yang dijadwalkan akan akan tayang mulai 14 Desember 2017. Film ini diperkirakan akan mendapatkan US$200 juta dari minggu perdana penayangan mereka.



Coco, film penuh warna yang menceritakan festival hari kematian di Meksiko, menunjukkan kehebatan mereka dengan 33 persen penurunan dari akhir pekan kedua mereka sampai mengangkat piala domestik mereka dari 19 hari penayangan dengan total raihan sebesar US$135,5 juta.



Performa film ini agaknya menyerupai film animasi Disney Moana yang dirilis pada waktu yang bersamaan pada tahun lalu. Moana berhasil membukukan US$144,7 juta setelah tiga minggu.