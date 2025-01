Teknologi Sel Natural Killer Diharapkan Bisa Tingkatkan Pengobatan Pasien Kanker

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala unit bisnis Daewoong Biologics Indonesia Baik In Hyun mengatakan seperti yang disoroti dalam laporan terbaru The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), kanker tetap menjadi penyebab kematian ketiga terbesar di Indonesia. Ia berharap agar terapi sel natural killer bisa tingkatkan pengobatan kanker di Indonesia. "Integrasi terapi sel natural killer mutakhir merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan hasil pengobatan pasien dan mengurangi angka kematian terkait kanker," katanya dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada pertengahan Januari 2025.