Tokoh di Drama Korea BTIMFL Tak Pakai Bra, 7 Cara Bra Nyaman

TEMPO.CO, Jakarta - Seringkali perempuan memiliki hubungan cinta dan benci dengan bra. Ada yang merasa tak nyaman ketika memakai bra, sehingga memilih tak mengenakannya. Ada juga yang setiap saat selalu pakai bra, kecuali ketika mandi. Pada drama Korea Because This is My First Life menunjukkan tokoh perempuan yang enggan memakai bra.

Tokoh Woo Soo Ji yang diperankan oleh Esom ini menunjukkan realitas yang dialami perempuan yang tak nyaman dengan bra. Dalam cerita itu, Woo Soo Ji digambarkan sebagai perempuan aktif dan merdeka, sampai soal pilihan fashion. Keputusannya tidak memakai bra, termasuk saat bekerja di kantor, menjadi perbincangan rekan - rekannya.

Esom yang berperan sebagai Woo Soo Ji di drama Korea Because This is My First Life.

Bra memang salah satu item fashoin yang unik buat perempuan. Beberapa kaum Hawa tak nyaman memakai bra karena tali bahu yang kerap melorot, kawat bra yang menyiksa, atau payudara jadi menonjol akibat ukuran bra yang salah. Supaya bra nyaman dipakai, ikuti tips berikut ini sebelum memakai penyangga dada seperti dikutip dari Gurl:

1. Pastikan menggukuran bra yang benar

Kebanyakan wanita menggunakan bra dengan ukuran yang salah. Menemukan ukuran bra yang pas dapat mengubah kenyamanan penggunaannya. Jadi, tak ada salahnya mengukur payudara dan jujur kepada diri sendiri.

Terimalah jika memang dadamu tergolong besar, sehingga harus mencari ukuran cup yang besar pula untuk menopangnya. Dan carilah bra dengan ukuran kecil jika payudaramu memang kecil. Jangan memaksakan ukuran yang tidak tepat untuk payudara karena sama saja dengan menyiksa diri.

Jika kamu merasa tak ada ukuran bra yang sesuai dengan payudaramu, lakukan langkah yang sama seperti Woo Soo Ji di drama Korea Because This is My First Life tadi. Dalam cerita itu, Woo Soo Ji memilih memesan bra alias custom bra agar mendapatkan penyangga dada yang sesuai ukurannya.

2. Gunakan bra dengan tali yang lebar

Tali bra yang lebar mungkin tidak terlihat bagus pada beberapa jenis atau bentuk pakaian. Namun untuk kegiatan sehari - hari yang tidak menuntut penampilan ekstra, kamu sebaiknya memakai tali bra jenis ini karena lebih nyaman dan mendukung cup penyangga payudara.

Ilustrasi cara mengenakan bra. Home.bt.com

3. Pilih bra dengan full-coverage

Bra yang full-coverage akan lebih membuat pemakainya lebih nyaman daripada yang tidak, meskipun ukurannya sama, terutama pada pemilik payudara besar. Dengan cup yang menutupi seluruh area payudara, maka bra ini akan tetap di tempatnya dan tidak mudah bergeser.

4. Pilih bra berbahan kaos dan katun

Bra dengan renda atau aksesoris memang terlihat lebih menarik. Namun pakailah sesekali saja. Untuk kegiatan sehari - hari, gunakan bra dari bahan kaos atau katun yang lebih simpel, mampu menyerap keringat, lebih ringan, dan tak perlu perawatan khusus.

Bra (ilustrasi)

5. Rutin ganti bra

Jangan gunakan bra yang sama setiap hari, dan jangan pakai bra yang sama lebih dari 2 hari. Bra sangat mudah rusak, misalnya melar dan cepat kotor, ketika dipakai 2 hari berturut-turut. Selain itu, beli bra baru secara berkala dan seleksi lagi kondisi bra di lemari pakaianmu.

6. Bra kawat sesuai ukuran

Jika payudaramu tidak terlalu besar, maka jangan pakai bra dengan penyangga kawat. Sebab, bra dengan kawat tidak nyaman digunakan dan cocoknya bagi mereka yang berpayudara besar. Kawat pada bra ukuran besar berfungsi memberikan daya topang yang lebih kuat bagi payudara.