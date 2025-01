Ikon Pariwisata Welcome to Batam Terancam Hilang, Anggota DPRD Minta Pemko Cari Solusi

TEMPO.CO , Batam - Anggota Komisi III DPRD Kota Batam IR H Suryanto ikut menyoroti persolan ditutupnya ikon pariwisata " Welcome to Batam " atau WTB akibat bangunan apartemen dan ruko di depannya. Menurut Suryanto meskipun mendapatkan keluhan sampai saat ini pemerintah Kota Batam belum mengambil tindakan kongkrit.

Pengamat Pariwisata dan Ombudsman Soroti Izin Bangunan yang Tutupi Ikon "Welcome to Batam"

Ikon Welcome to Batam Tertutup Bangunan Apartemen, UMKM Menjerit

Hal ini juga menjadi perhatian Ombudsman Kepri, "Saya kira Pemerintah Kota Batam, melalui wali kota terpilih, perlu mengkaji ulang proyek bangunan yang menutupi "Welcome to Batam" tersebut. Harus dilihat plus dan minusnya. Pemerintah juga perlu mendengarkan keluhan dan harapan masyarakat agar tidak ada penyesalan di kemudian hari," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Lagat Siadari, kepada Tempo, Selasa 17 Desember 2024.