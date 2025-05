Nostalgia Lagu Padi dalam Album Best Cuts of Piyu

TEMPO.CO, Jakarta --Mantan gitaris band Padi, Satriyo Yudi Wahono yang lebih dikenal dengan nama Piyu merilis album terbaru. Piyu membawakan ulang sebelas lagu terbaik yang pernah ia bawakan bersama Padi maupun saat solo. Album bertajuk Best Cuts of Piyu itu dirilis pada Rabu, 10 Februari 2016 dalam sebuah konser mini.



Piyu mengatakan album terbarunya ini merupakan penyegaran dari karya-karya yang pernah ia buat. "Usia karya saya sudah mencapai 15 tahun, perlu ada pembaruan agar tetap bisa dinikmati oleh generasi sekarang," kata Piyu di sela konser mininya di The Foundry SCBD, Rabu, 10 Februari 2016.



Lagu-lagu yang ada dalam album Best Cuts of Piyu ini sudah tak asing lagi di telinga. Sebut saja lagu Harmoni, Rapuh, Mahadewi, Begitu Indah, hingga Menanti Sebuah Jawaban. Piyu membuat sejumlah perubahan dalam aransemen musiknya.



Ia juga menggandeng penyanyi-penyanyi baru jebolan ajang pencarian bakat untuk ikut serta menyanyikan lagu ciptaannya itu. Mereka antara lain Barsena jebolan Nez Academy, Ferdinand Pardosi dan Agseisa dari The Voice Indonesia, juga Sandhy Sandoro dan Bisma Smash.



Album ini diproduksi oleh MDG Music Production bersama Target Pop. Piyu diproduseri oleh Kunto Handoyo yang juga sahabat lamanya. "Ide merekam kembali lagu-lagu saya dicetuskan oleh Kunto Handoyo pada September 2015 lalu," kata Piyu.



Untuk album ini,Piyu sengaja memilih lagu-lagu yang mewakili genre musik anak muda masa kini yang mudah dicerna dan sederhana. Para penyanyi muda yang digandeng Piyu pun memberikan warna baru pada lagu yang sudah lekat dengan karakter Fadli, mantan vokalis Padi, itu.



MOYANG KASIH DEWI MERDEKA