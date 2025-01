Pesona Rich Chigga Tarik Banyak Penonton di DWP 2017

TEMPO.CO, Jakarta -Rapper asal Indonesia yang tengah naik daun di kancah internasional, Brian Imanuel atau Rich Chigga menjadi jadi salah satu penampil yang ditunggu-tunggu di Djakarta Warehouse Project atau DWP 2017.



Beberapa pengunjung yang sempat ditanya menuturkan hal serupa. Mereka penasaran dengan aksi panggung Rich Chigga acara langsung. "Penasaran aja soalnya ini kan festival EDM tapi ada hip-hop dan rapper juga. Aku pengen lihat bagaimana kolaborasinya," ujar Karina, salah satu pengunjung yang Tempo temui.



Beberapa saat sebelum Rich Chigga rampil, banyak pengunjung yang berlari untuk mengambil tempat nonton terbaik.



Rich Chigga tampil di hari kedua DWP semalam. Ia tampil dengan sejumlah rapper dari kolektif hiphop yang dinaungi 88 Rising. Sebelum penampilan Rich Chigga di panggung Live Etc. Keith Ape tampil lebih dulu setelah Higher Brothers.



Di penampilan terakhir, Keith Ape membawakan It G Ma dan Gospel yang merupakan musik kolaborasi dirinya bersama Rich Chigga. Lewat lagu Gospel, Keith Ape menyambut aksi Rich Chigga di atas panggung. "Jakarta apa-apaan ini?" Sambutan Rich Chigga yang terlihat kaget dengan penuhnya area Live Etc.



Rich Chigga termasuk penampil yang cukup sering menyampaikan kata-kata terhadap para penonton di samping termasuk rapper yang tampil cepat dan tak terasa aksinya berakhir sudah. "Indonesia i love you," ujarnya.



Di tengah aksinya Rich Chigga sempat berkisah soal pengalamannya menyelesaikan tur keliling Amerika Serikat. Di hadapan penonton ia mengapresiasi ribuan orang yang hadir dan mengatakan bahwa para penggemar, panggung DWP sebagai rumahnya.



Sejumlah lagu ia bawakan seperti Bankrool, Glow Like Dat--ia pun sempat meminta penonton menyalakan lampu telepon genggam masing-masing-- Seventeen, Crisis, Who That Be dan Dat $tick.



Penampilan Rich Chigga di DWP pun kali pertama disaksikan keluarganya. Kakak perempuannya dan kedua orang tuanya turut hadir dan sempat ia panggil saat berada di atas panggung.