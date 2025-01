Ramai Selebritas AS Beri Donasi untuk Korban Kebakaran Los Angeles, Berapa Sumbangsih Beyonce hingga Taylor Swift?

TEMPO.CO, Jakarta - Kebakaran Los Angeles terjadi sejak 7 Januari 2025 yang telah menelan korban jiwa, menghancurkan ribuan rumah, dan memaksa lebih dari 100.000 orang mengungsi. Hingga 15 Januari 2025, Sheriff Daerah Robert Luna melaporkan, sekitar 82.400 orang berada di bawah perintah evakuasi. Sebanyak 90.400 orang lainnya berada di bawah peringatan evakuasi. Bencana ini juga menewaskan sedikitnya 25 orang. Sebanyak sembilan orang tewas dalam kebakaran Palisades dan 16 orang dalam kebakaran Eaton.

Selain korban jiwa, kebakaran ini juga mengakibatkan kerusakan besar-besaran pada infrastruktur dan properti. Lebih dari 12.000 bangunan dilaporkan rusak atau hancur, sedangkan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai $135 miliar hingga $150 miliar (sekitar Rp2.200 triliun-Rp2.447 triliun). Menurut Moody's Ratings, kebakaran ini bisa menjadi salah satu kebakaran paling merugikan dalam sejarah Amerika Serikat.

Kebakaran Los Angeles menjadi pukulan besar tidak hanya bagi warga California, tetapi juga bagi Amerika Serikat (AS) yang harus menghadapi dampak ekonomi dan sosial. Akibatnya, beberapa selebritas AS mengulurkan tangan memberikan donasi untuk yang terdampak kebakaran Los Angeles. Berikut adalah selebritas AS yang berdonasi untuk kebakaran Los Angeles, yaitu:

Beyonce

Yayasan milik Beyonce, BeyGood, menyumbangkan $2,5 juta (Rp40 miliar) untuk dana bantuan kebakaran Los Angeles.

“Dana ini dialokasikan untuk membantu keluarga di daerah Altadena/Pasadena yang kehilangan rumah mereka, dan untuk gereja dan pusat komunitas untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka yang terkena dampak kebakaran hutan,” kata Beyonce di Instagram.

Paris Hilton

Paris Hilton meluncurkan dana darurat sebesar $100.000 (sekitar Rp1,6 miliar) untuk korban kebakaran hutan di Los Angeles sambil berjanji untuk mengumpulkan donasi hingga $100.000 lainnya. Berdasarkan tautan donasi di Instagram pribadinya @parishilton, ia telah mengumpulkan Rp3,2 miliar pada 18 Januari 2025 yang menjanjikan akan memberikan mencapai Rp8,2 miliar untuk kebakaran Los Angeles.

Leonardo DiCaprio

Dikutip usmagazine, Leonardo DiCaprio mengumumkan melalui Instagram pribadinya, ia akan menyumbangkan $1 juta (Rp16,3 miliar) untuk “mendukung kebutuhan mendesak dan upaya pemulihan pascakebakaran.”

“Bantuan awal akan segera diberikan kepada LA Fire Department Foundation, California Fire Foundation, World Central Kitchen, California Community Foundation, Pasadena Humane Society, dan SoCal Fire Fund—organisasi di garis depan yang menyediakan sumber daya yang sangat dibutuhkan bagi responden pertama dan petugas pemadam kebakaran, serta orang-orang, hewan, dan komunitas yang paling membutuhkannya,” katanya.

Jennifer Lopez

Firma pemasaran, The A List, mengonfirmasi melalui Instagram Story bahwa Jennifer Lopez memberikan "sumbangan yang besar" untuk mendukung L.A. Schools' Education Foundation dan Pasadena Education Foundation.

“OMG @jlo terima kasih. Sangat berterima kasih atas sumbangan Anda yang besar!” tulis unggahan media sosial pada 15 Januari 2025.

Taylor Swift

Taylor Swift menyumbang ke beberapa organisasi lokal di Los Angeles yang terdampak kebakaran.

“Kebakaran di California telah menghancurkan banyak keluarga dan sangat memilukan melihat kisah-kisah ini terungkap,” tulis Swift melalui Instagram Stories, pada 16 Januari. Ia juga berkata, “Jika Anda merasa terdorong atau mampu untuk berdonasi, silakan saja.”

Taylor Swift berdonasi untuk korban kebakaran Los Angeles ke 211 LA, California Community Foundation Fund, Direct Relief, Habitat for Humanity, Los Angeles Fire Department Foundation, dan MusicCares.

Myesha Fatina Rachman dan Dewi Rina Cahyani turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

