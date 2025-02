AS akan Jual F-35 ke India, Kementerian Luar Negeri Cina: Asia-Pasifik Bukan Arena Permainan

TEMPO.CO , Jakarta - Kementerian Luar Negeri Cina menanggapi kesepakatan penjualan jet tempur F-35 ke India oleh Amerika Serikat (AS) dengan mengatakan kawasan Asia Pasifik bukan arena permainan geopolitik. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun, pada Jumat, 14 Februari 2025, menegaskan Cina bukan biang-kerok dalam hubungan antarnegara, atau negara yang berusaha memicu politik blok dan konfrontasi.

Usai bertemu Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden AS Donald Trump mengatakan pemerintahnya akan meningkatkan penjualan perangkat militer ke India mulai 2025, termasuk jet tempur F-35. Penjualan jet tempur seperti F-35 buatan Lockheed Martin termasuk transaksi antarpemerintah di mana Pentagon (Kementerian Pertahanan AS) bertindak sebagai perantara antara kontraktor pertahanan AS dan negara lain.