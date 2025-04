Besaran Tarif Impor Trump Negara-negara di ASEAN

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi mengumumkan tarif impor baru untuk sejumlah mitra dagang mereka. AS memberikan tarif bervariasi kepada sejumlah negara yang menjadi mitra dagang. Gedung Putih menyebut penerapan tarif global ini sebagai metode AS menjalankan golden rule era Presiden Trump.