Cina Diam-diam Uji Coba 2 Kapal Induk Amfibi

TEMPO.CO, Jakarta - Cina diam-diam melakukan uji coba dua kapal induk amfibi. Uji coba itu terungkap lewat media sosial yang menayangkan beberapa foto uji coba dua kapal induk amfibi dengan ukuran dan fungsi berbeda.



Pada kapal amfibi pertama, mengutip Sputnik, Sabtu, 4 November 2017, di bagian atapnya terdapat peralatan elektro-optik, senapan mesin, peluncur granat, serta ruang di bagian belakang untuk keluar-masuk pasukan dari kapal.



Kapal amfibi kedua memiliki spesifikasi sama, hanya badannya lebih panjang. Dengan ukuran ekstra panjang, tersedia lebih banyak ruang untuk tempat peralatan perang, senjata, dan unit penambah daya. Namun tidak dijelaskan lokasi uji coba dua kapal induk amfibi milik Cina itu, termasuk tanggal uji cobanya.



Saat berpidato di acara Kongres Partai Komunis Cina, pertengahan Oktober lalu, Xi Jinping, Sekretaris Umum Partai Komunis Cina, bersumpah mengubah angkatan bersenjata Cina, People's Liberation Army, menjadi pasukan kelas dunia tahun 2050.



"Impian Cina memiliki angkatan bersenjata yang kuat akan terwujud," kata Xi.



Menurut catatan Ria Novosti, anggaran Cina untuk pertahanan militer Cina tumbuh 7 persen menjadi lebih dari 78 juta yuan atau sekitar US$ 156 miliar. Namun informasi resmi menyebutkan pengeluaran dana untuk militer Cina telah mencapai US$ 200 miliar.