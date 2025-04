TEMPO.CO, Tel Aviv - Video rekaman Melania Trump menepis tangan suaminya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dalam kunjungan ke Israel menjadi viral di dunia maya.



Seperti dilansir New York Daily News, Selasa, 23 Mei 2017, insiden ini terjadi ketika pasangan nomor satu di Amerika Serikat itu baru saja turun dari pesawat Air Force One dalam kunjungan perdana ke Tel Aviv, Israel.



Saat turun ke karpet merah di Bandara Internasional Ben-Gurion, Donald Trump yang melihat tuan rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggandeng mesra sang istri, Sara, berusaha meniru tindakan mereka. Donald pun menyorongkan tangan ke belakang, ke arah Melania yang berjalan di belakangnya.



Bukannya menyambut tangan suami yang telah dinikahinya selama 12 tahun itu, Melania yang mengenakan gaun putih dan kaca mata hitam justru menepis tangannya. Tindakan Melania tersebut terekam kamera televisi dan foto. Tak ayal, aksi ini langsung menjadi viral.



Donald yang menjadi canggung karena insiden ini kemudian berpura-pura membetulkan dasinya sambil berjalan beriringan dengan sang istri.



Ini bukan pertama kalinya Presiden Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump terekam kamera dalam insiden memalukan.



Bulan lalu, Melania Trump menyenggol Donald untuk mengingatkannya agar meletakkan tangan di dada saat mendengarkan lagu kebangsaan dalam perayaan Paskah di Gedung Putih.



NEW YORK DAILY NEWS | THE AUSTRALIAN | SITA PLANASARI AQUADINI