Mengenal Operasi Sindoor India ke Pakistan, Terinspirasi Bubuk Merah

India menyebut serangan rudal ini sebagai balasan atas serangan maut terhadap wisatawan yang terjadi di Pahalgam, Kashmir yang dikuasai India, pada 22 April lalu, yang menewaskan 26 orang. Adapun kelompok bersenjata bernama The Resistance Front (TRF), yang menuntut kemerdekaan Kashmir, mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Pihak India meyakini TRF merupakan cabang dari kelompok bersenjata yang berbasis di Pakistan, yakni Lashkar-e-Taiba (LeT). Namun, pemerintah Pakistan membantah keterlibatan dalam insiden itu dan telah meminta investigasi netral atas insiden tersebut.

Times of India melaporkan bahwa Operasi Sindoor dilaksanakan dengan koordinasi yang sangat ketat antara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara India.

Kementerian Pertahanan India menegaskan bahwa tidak ada instalasi militer Pakistan yang diserang, melainkan seluruh target merupakan pusat aktivitas kelompok teroris yang telah dinyatakan terlarang, termasuk di antaranya Markaz Subhan Allah, Bahawalpur (JeM), Markaz Taiba, Muridke (LeT), Markaz Abbas, Kotli (JeM), Kamp Syedna Bilal dan Shawai Nalla, Muzaffarabad (JeM dan LeT), Markaz Ahle Hadith, Barnala (LeT), Sarjal, Tehra Kalan (JeM), dan Mehmoona Joya, Sialkot (HM).





