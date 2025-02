Negara Mana yang Memiliki Anggaran Belanja Militer Terbesar?

TERPILIHNYA Donald Trump menjadi Presiden AS ternyata menjadi pukulan besar bagi Ukraina dan Eropa. Trump lebih suka mendekati Presiden Rusia Vladimir Putin daripada memenuhi permintaan-permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ini membuat Eropa khawatir, terlebih ketika mereka tidak dilibatkan dalam pembicaran untuk mengakhiri perang Ukraina.

Para pemimpin Eropa bertemu di Paris lantas menghadiri pertemuan darurat guna membahas bagaimana menanggapi keputusan Trump tersebut. Pertemuan Senin di ibu kota Prancis ini menyusul Konferensi Keamanan Munich, yang berakhir pada Minggu, di mana Wakil Presiden AS JD Vance menegaskan kembali sikap Trump bahwa Eropa harus meningkatkan belanja pertahanannya, seperti dilaporkan Al Jazeera.

Pada Januari, Trump meminta anggota NATO di Eropa untuk mengalokasikan 5 persen dari produk nasional bruto (PDB) mereka untuk pertahanan. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte juga telah mendorong negara-negara anggota untuk meningkatkan belanja militer mereka. Berapa Besar Pengeluaran Militer Global? Pengeluaran militer global mencapai US$ 2,44 triliun pada 2023, atau US$ 306 per orang, menandai peningkatan 6,8 persen dari tahun sebelumnya, demikian menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Ini adalah kenaikan terbesar dari tahun ke tahun sejak 2009.

Sebagai perbandingan, pada 2000, pengeluaran militer global mencapai US$ 798 miliar, atau US$ 130 per kapita - kurang dari sepertiga jumlah yang dibelanjakan saat ini.

Pengeluaran militer global adalah total uang yang dibelanjakan oleh negara-negara untuk pasukan militer mereka dan kegiatan terkait. Ini termasuk biaya untuk tentara, operasi, senjata, peralatan, penelitian, dan infrastruktur militer. Negara Mana yang Menjadi Pembelanja Terbesar? Pada tahun 2023, menurut catatan SIPRI, pengeluaran AS mencapai US$ 916 miliar. Sejauh ini, AS tetap menjadi pembelanja terbesar di dunia, mengalokasikan 3,1 kali lebih banyak untuk militer daripada pembelanja terbesar kedua, Cina.

Persentase peningkatan terbesar di antara semua kategori pengeluaran militer AS pada 2023 adalah untuk 'penelitian, pengembangan, pengujian, dan evaluasi' (RDT&E). AS membelanjakan 9,4 persen lebih banyak secara riil untuk RDT&E dibandingkan 2022.

Dalam catatannya, SIPRI mengatakan bahwa Amerika Serikat telah memprioritaskan pengeluaran RDT&E, secara relatif, di atas semua kategori pengeluaran militer lainnya sejak sekitar 2014. Hal ini sejalan dengan keputusannya untuk mengalihkan fokusnya dari operasi kontra-pemberontakan dan perang asimetris ke pengembangan sistem persenjataan baru yang dapat digunakan dalam potensi konflik dengan musuh yang memiliki kemampuan militer yang canggih.

Selain itu, bantuan militer AS ke Ukraina menjadi topik yang sangat diperdebatkan di AS pada 2023. Alokasi dana di luar anggaran awal Departemen Pertahanan AS merupakan sumber utama pengeluaran militer AS yang terkait dengan Ukraina pada tahun 2023. Jumlahnya mencapai US$ 35,7 miliar pada 2023, di mana US$ 25,4 miliar di antaranya dalam bentuk bantuan militer-jumlah bantuan militer terbesar yang diberikan kepada Ukraina oleh negara mana pun pada tahun itu.

Tahun ini, Trump mengajukan syarat yang sangat berat terhadap Zelensky yang mengharapkan bantuan militer AS. Ia mendesak Ukraina menyerahkan setengah dari mineral tanah jarang negaranya kepada perusahaan-perusahaan Amerika dengan imbalan dukungan militer.

Di tempat kedua adalah Cina adalah pembelanja tertinggi kedua dengan $309 miliar, diikuti oleh Rusia dengan US$ 126 miliar, India dengan US$ 83 miliar, dan Arab Saudi dengan US$ 74 miliar. Berapa Banyak yang Dibelanjakan oleh Setiap Anggota NATO? NATO, yang didirikan pada tahun 1949 oleh 12 negara anggota pendiri, adalah aliansi militer paling kuat di dunia. Tujuan awalnya adalah untuk membatasi ekspansi Soviet dan mendorong persatuan politik di Eropa.

Selama 75 tahun terakhir, keanggotaannya telah berkembang menjadi 32 anggota dengan Finlandia dan Swedia menjadi negara terbaru yang bergabung pada 2023 dan 2024.

Pada 2006, para menteri pertahanan aliansi ini sepakat untuk berkomitmen minimal 2 persen dari PDB mereka untuk belanja pertahanan guna memastikan kesiapan militer aliansi ini.

Saat ini, dua pertiga dari anggotanya (23 dari 32 negara) telah memenuhi komitmen ini, sehingga meningkatkan dana yang dibelanjakan untuk pertahanan oleh semua anggota NATO menjadi US$ 1,47 triliun pada tahun 2024. Jumlah ini meningkat dari hanya 10 negara yang memenuhi pedoman 2 persen pada tahun 2023 dan tiga negara yang memenuhi komitmen pada 2014.

Yang menarik dicatat adalah Ukraina yang menjadi negara pembelanja militer terbesar kedelapan di dunia pada tahun 2023. Pengeluaran militernya meningkat 51 persen hingga mencapai US$ 64,8 miliar pada tahun 2023, setara dengan 59 persen pengeluaran militer Rusia pada tahun itu. Pengeluaran militer Ukraina meningkat sebesar 1272 persen antara tahun 2014 dan 2023.

Ukraina menerima bantuan militer dari lebih dari 30 negara pada tahun 2023. Donor utama adalah Amerika Serikat dan Inggris serta Jerman dan negara-negara anggota Uni Eropa (UE) lainnya. Bantuan militer ke Ukraina diperkirakan mencapai setidaknya US$ 35 miliar pada tahun 2023, di mana US$ 25,4 miliar di antaranya berasal dari Amerika Serikat.

Pada 2023, pengeluaran militer Ukraina mencapai 58 persen dari pengeluaran pemerintah. Sejak invasi skala penuh oleh Rusia pada 2022, Ukraina telah mendukung anggaran tahunannya dengan kombinasi peningkatan pajak, utang, dan bantuan keuangan internasional. Karena telah mengalokasikan lebih banyak sumber dayanya untuk militer, Ukraina menjadi semakin bergantung pada bantuan keuangan internasional untuk menutupi kesenjangan pendanaan untuk hal-hal non-militer.