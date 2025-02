Survei: 47 Persen Warga Amerika Serikat Sebut Rencana Donald Trump di Gaza Ide Buruk

TEMPO.CO , Jakarta - Survei yang dilakukan CBS dan YouGov mengungkap 47 persen warga Amerika Serikat (AS) menganggap rencana Presiden AS Donald Trump mengambil alih Jalur Gaza sebagai "ide buruk". Survei itu digelar pada 5–7 Februari 2025 dan dipublikasikan pada Minggu, 9 Februari 2025.

Sebelumnya pada 4 Februari 2025, Trump menyatakan AS akan mengambil alih Jalur Gaza, wilayah Palestina yang luluh lantak akibat agresi militer Israel sejak Oktober 2023. Dia juga mengusulkan agar warga di sana dipindahkan ke negara lain agar wilayah itu dapat diubah menjadi "Riviera of the Middle East" atau kawasan pesisir yang indah di Timur Tengah.