Wamenlu RI: Tarif Impor Trump Bisa Digugat ke WTO

TEMPO.CO , Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump semestinya digugat oleh negara-negara yang terdampak ke Organisasi Perdagangan Dunia ( WTO ). “Kalau masih berkomitmen kepada sistem multilateral, semestinya ramai-ramai membawa AS ke WTO karena yang dilakukan oleh Presiden Trump melanggar prinsip-prinsip WTO,” kata Wamenlu dalam diskusi “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global” di Jakarta, Minggu, 13 April 2025.

Menurut Arrmanatha, seperti dilansir dari Antara, setiap negara yang terancam dengan tarif resiprokal Trump mencoba bernegosiasi dengan AS sendiri-sendiri. Vietnam misalnya yang memberi tawaran tarif 0 persen, Indonesia juga hendak mengirim tim negosiasi ke AS.

Selain tarif impor tersebut, AS juga melanggar prinsip WTO terkait perlakuan yang sama untuk semua anggota atau most favoured nation, dengan memberlakukan tarif ratusan persen kepada produk buatan China. Permintaan AS kepada Indonesia untuk menurunkan nilai pajak pertambahan nilai (PPN) dalam rangka relaksasi tarif impor juga tidak sesuai dengan prinsip national treatment WTO.