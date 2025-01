Bappenas Sedang Menggodok Bioekonomi. Apa Itu?

Ossi I. Ollinaho dan kawan-kawan (Forest Policy and Economics, April 2023) melihat, pada tataran global, upaya mendiskusikan wacana bioekonomi merupakan satu di antara tren kebijakan serta arus bawah yang relevan karena berkaitan dengan pilihan-pilihan pertanian dan perhutanan. Dasar argumentasi itu adalah fakta bahwa konsep bioekonomi kelewat gampang disematkan pada hampir apa saja yang terkait dengan praktik pemanfaatan lahan.

Kini, meski masih disanjung-sanjung sebagai paradigma baru bagi ekonomi berkelanjutan oleh pemerintahan dan korporasi di seluruh dunia, bioekonomi tak lagi sesuai dengan pengertian Georgescu-Roegen. OECD, umpamanya, dalam The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda, menggambarkan konsep ini sebagai “seperangkat kegiatan ekonomi yang bertalian dengan penemuan, pengembangan, produksi, dan penggunaan produk serta proses biologi”. F.D. Vivien dan kawan-kawan memandang hal ini sebagai “pembajakan” (Ecological Economics, Mei 2019).

Belakangan, menurut observasi Sabaheta Ramcilovic-Suominen dan kawan-kawan (Forest Policy and Economics, November 2022), yang berjaya justru visi dan diskursus pro-industri, pro-pertumbuhan, dan pro-biomassa, yang memandang sumber daya biologis sebagai “mesin ekonomi”.

Selain itu, penjabaran 10 prinsip yang direkomendasikan G20 Initiative on Bioeconomy (2024) dengan aspek-aspek dalam RPJPN 2025-2045 berupaya memperlihatkan relevansi bioekonomi yang dibayangkan dengan tujuan-tujuan pembangunan Indonesia dalam dua dasawarsa ke depan.

Meski demikian, menimbang asal-usul, siapa saja yang terlibat, serta bagaimana proses yang dilalui untuk mempromosikan konsep bioekonomi pada awalnya, eksaminasi secara saksama dan menyeluruh adalah keharusan sebelum benar-benar hendak mengadopsinya. Terlebih dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk penerapan praktisnya—sebab, seperti kata orang, “The devil is in the details.”