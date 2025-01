Jebakan Nasionalisme dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam

Kasus pertambangan di dua pulau di Sulawesi Tenggara, Wawonii dan Kabean, menjadi contoh tata kelola sumber daya alam yang tidak nasionalis karena melupakan aspek kemanusiaan. Laporan hasil penelitian Business & Human Rights Resource Centre berjudul "Powering Electric Vehicles: Human Rights Impacts of Indonesia’s Nickel Rush" mengungkapkan, aktivitas pertambangan di dua pulau tersebut mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Dalam Konferensi Nasional Tata Kelola Energi dan Sumber Daya Alam di Era Pemerintahan Baru yang digagas Publish What You Pay Indonesia pada September 2024, ada gagasan untuk mendorong pesan "people before profit" atau "mengedepankan manusia daripada keuntungan" dalam tata kelola energi serta sumber daya alam.